Купівля "Роснафтою" частки в індійській Essar Oil заморожена США - ЗМІ

Операція з придбання «Роснафтою» 49% пакета акцій індійської нафтогазової компанії Essar Oil виявилася під загрозою зриву через американські санкції, пише газета The Times of India.

Здійснення операції було заморожено управлінням з контролю іноземних активів (OFAC) казначейства США, яке внесло «Роснафту» у санкційний список через анексію Росією Криму і вторгнення РФ на схід України. Індійські банки, що субсидировали Essar Oil, насторожено ставляться до операції, побоюючись можливих наслідків.

Читайте такожУ Росії заговорили про новий виклик: попереду боротьба за збереження частки на енергоринкахУгода повинна була бути закрита ще до червня. Братам-мільярдерам Руйя, які володіють Essar Oil, довелося знизити пакет акцій, що продаються, з 74% до 49%, однак це не полегшило ситуацію. Крім того, продаж решти 25% акцій, призначених нідерландському трейдеру Trafigura Group, також опинилася під загрозою через тісні зв'язки Trafigura з «Роснафтою».