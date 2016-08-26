Фонди, що інвестують у Росію, втрачають гроші - за тиждень пішло майже $25 мільйонів

Відтік коштів з інвестують в Росію фондів за тиждень становив $24,5 млн, випливає з огляду Sberbank CIB CIS Market Daily, передає RNS.

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«Тренди інвестицій в Росію в цілому не змінилися. Відтік коштів з російських фондів становив $24,5 млн», — відзначає аналітик Коул Ейксон з посиланням на дані Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

Приплив коштів у фонди, що інвестують в Росію, за попередній тиждень становив $167 млн.

З початку року втрати фондів, що працюють з російськими активами, становиди $614 млн. У той же час фонди, які працюють з ринками, що розвиваються(GEM), зафіксували приплив на $888 млн.

«Саме цим пояснюється чистий приплив інвестицій в російські активи з початку року - $127 млн», — підсумовує Ейксон.