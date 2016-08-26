Найбільший пенсійний фонд світу на тлі Brexit втратив $52 мільярди

Японський державний пенсійний інвестиційний фонд (GPIF), найбільший у світі, завершив другий квартал зі збитком в $52 млрд, в чому частково звинувачує рішення про вихід Великобританії з Євросоюзу, пише Financial Times.

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Повідомляється, що з квітня по червень цього року японський пенсійний фонд отримав збиток в 3,9%, або $52 млрд, а його активи скоротилися до $1,3 трлн. Це можна порівняти з показниками фінансового року, що закінчився у березні: за цей період GPIF втратив $50 млрд, що стало найгіршим показником з часів фінансової кризи.

На думку президента фонду Норіхіро Такахасі, на ситуацію на ринку негативно вплинули два фактори.

«Результати референдуму у Великобританії відрізняються від тих, що очікував ринок. І дані з безробіття в США в травні було набагато гіршими, ніж прогнозувалося», — заявив він.

Як нагадує FT, підсумки референдуму про Brexit, оголошені 24 червня, всього за тиждень до кінця кварталу, призвели до різкого зростання ієни.

При цьому Такахасі заявляє, що ситуація не є катастрофічною для GPIF та бенефіціарів, передає Gazeta.ru.

«Навіть якщо ринкові ціни коливаються в короткостроковій перспективі, це не зашкодить одержувачам пенсійних виплат. Ми інвестуємо, спираючись на довгострокову перспективу», — зазначив президент фонду.

Раніше повідомлялося, що Центробанк Японії зберіг процентну ставку на від'ємному рівні — мінус 0,1%.