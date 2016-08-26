Мінекономрозвитку розраховує восени скоротити перелік підприємств, які не підлягають приватизації
Наразі міністерство проводить повну інвентаризацію державних підприємств.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розраховує восени - з початком роботи Верховної Ради України - скоротити на законодавчому рівні перелік підприємств, які не підлягають приватизації.
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Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написала перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Юлія Ковалів.
«Продовжуємо працювати над питанням приватизації та корпоратизації нестратегічних активів. Зараз проводимо повну інвентаризацію державних підприємств, а з вересня знову починаємо просувати закони про виключення підприємств з переліку стратегічних у Раді», - написала Ковалів.
Як повідомляв УНІАН, у програмі дій на 2016 рік Кабмін прописав необхідність значного скорочення переліку підприємств, які не підлягають приватизації. У травні Кабінет міністрів України подав до Верховної Ради законопроект про виключення 391 державного підприємства з переліку таких, що не підлягають продажу.