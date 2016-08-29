Порошенко хоче, щоб депутати розширили перелік об'єктів на приватизацію

Президент України Петро Порошенко очікує від Верховної Ради розширення списку об'єктів на приватизацію в агропромисловому комплексі, енергетиці та транспортній сфері.

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Про це він сказав на засіданні Національної ради реформ.

«Окремо я хочу відзначити прискорення процесів приватизації. ... Я очікую рішень Верховної Ради щодо розширення списку на приватизацію в аграрній сфері, транспортній сфері, в енергетичній сфері», - сказав президент.

За словами Порошенка, крім європейських партнерів в українські активи готові інвестувати і компанії з Південно-Східної Азії.

«Наші переговори під час візитів до Південно-Східної Азії демонструють величезний інтерес інвесторів, які готові прийти і приносити інвестиції в Україну», - зазначив він.

Присутній на засіданні Національної ради реформ прем'єр-міністр Володимир Гройсман наголосив, що провести прозору приватизацію в країні необхідно для зниження корупції в державному секторі.

«У цьому питанні треба поставити крапку. Я сподіваюся, що парламент зможе консолідуватися і прийняти необхідні закони для того, щоб провести цей процес публічно. Тому що зубами чіпляються за ці підприємства, тільки щоб утримувати потоки», - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України цього року планує виставити на приватизацію 450 об'єктів державної власності, з яких 20 - великі підприємства, 50 – середні компанії, 380 – об'єкти малої приватизації.

При цьому в Кабінеті міністрів неодноразово зазначали, що перелік державних підприємств, заборонених для приватизації, має бути істотно скорочено. Зокрема, за словами заступника міністра економічного розвитку Юлії Ковалів, список таких компаній має бути зменшено вдвічі – до 705.