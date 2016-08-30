В уряді готують розширений список держоб'єктів для приватизації

Урядовий комітет з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності підтримав розширення списку об'єктів для приватизації в 2016-2017 роках до 330 з 306 об'єктів.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написала перший заступник міністра економічного розвитку Юлія Ковалів.

За її словами, зокрема, до списку додано «Турбоатом», «Електроважмаш», Державну продовольчо-зернову корпорацію, Об'єднану гірничо-хімічну компанія, Запорізький титано-магнієвий комбінат.

«Ми включаємо додатково 126 компаній ... Загалом компаній, які очікуватимуть приватизації в 2016-2017 роках, буде 330», - написала вона.

Ковалів повідомила, що в останній редакції постанови Кабінету міністрів №271, в якій йдеться про список приватизовуваних об'єктів на 2016-2017 роки, таких компаній було 306. При цьому комітет підтримав рішення про виключення з цього переліку 102 компаній, які вже були приватизовані, проходять процесі ліквідації або перебувають у зоні проведення АТО.

«Очікуємо схвалення уряду. Не відступаємо від ідеї масштабної і прозорої приватизації», - додала Ковалів.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України цього року планує виставити на приватизацію 450 об'єктів державної власності, з яких 20 – великі підприємства, 50 – середні компанії, 380 – об'єкти малої приватизації.

При цьому в Кабінеті міністрів неодноразово зазначали, що перелік державних підприємств, заборонених для приватизації, має бути істотно скорочено. Зокрема, за словами заступника міністра економічного розвитку Юлії Ковалів, список таких компаній має бути зменшено вдвічі – до 705.