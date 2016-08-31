Фонд держмайна хоче в жовтні продати 25% акцій Дніпровського машинобудівного заводу

Фонд державного майна України (ФДМУ) 5 жовтня проведе аукціон із продажу блокуючого пакета акцій (25% плюс 1 акція) Дніпровського машинобудівного заводу (Дніпро), повідомляється на сайті фонду.

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Згідно з повідомленням, стартова ціна запропонованого пакета акцій становить 26,5 млн грн. Такі умови конкурсна комісія ФДМУ затвердила на своєму засіданні 30 серпня.

«Фонд очікує заявки від потенційних покупців», - повідомляється на сайті.

Довідка УНІАН. Державна холдингова компанія «Дніпровський машинобудівний завод» заснована в 1995 році на базі Дніпровського машинобудівного заводу з метою створення єдиного науково-технічного і виробничого комплексу для розробки, виробництва та впровадження сучасних зразків вітчизняних систем і засобів зв'язку.

Основною номенклатурою заводу є виробництво апаратури, засобів телекомунікацій для мереж зв'язку України.

У 2015 році підприємство скоротило чистий збиток у 2,6 разу порівняно з 2014 роком – до 6,1 млн грн