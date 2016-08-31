Кабмін дозволив знизити ціну Одеського припортового заводу

Кабінет міністрів підтримав запропоновані Фондом державного майна України зміни методики оцінки, впровадження яких дає змогу знизити стартову ціну 99,6% акцій Одеського припортового заводу для повторної приватизації.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, 31 серпня.

Конкурс з продажу 99,6% акцій Одеського припортового заводу зі стартовою ціною 13,175 млрд грн був зірваний 18 липня через відсутність заявок інвесторів. Однією з причин невдалого конкурсу фонд назвав завищену стартову ціну підприємства.

«Пройшов конкурс, жодної заявки не надійшло. Всі експерти сказали, що це висока ціна ... Я вважаю, що ми повинні дати можливість Фонду державного майна виставити його стартову ціну такою, яка приверне найбільшу кількість покупців. Потім ми її затверджуватимемо», - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна розглядає можливість зниження стартової ціни заводу наполовину порівняно з ціною, яка була вказана в умовах конкурсу з продажу підприємства, який не відбувся 26 липня.

Одеський припортовий завод (місто Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.