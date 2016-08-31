Уряд додав до списку для приватизації ще 320 об'єктів

Кабінет міністрів підтримав внесення змін до урядової постанови №271 про список об'єктів, що підлягають приватизації, згідно з яким даний перелік збільшується на 320 об'єктів.

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Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, 31 серпня.

«Пропонується включити ще 320 об'єктів», - сказав голова Фонду держмайна Ігор Білоус, презентуючи документ.

За його словами, ці 320 об'єктів включають: 138 об'єктів, підпорядкованих Фонду держмайна, 63 об'єкти у відомстві Міністерства аграрної політики, 52 об'єкти, підпорядкованих Міністерству економічного розвитку і торгівлі, 27 об'єктів Міністерства енергетики, 15 об'єктів Державного агентства рибного господарства, 14 об'єктів Міністерства інфраструктури, 4 об'єкта Мінрегіону, 3 об'єкти, підпорядкованих Кабінету міністрів, по одному об'єкту Міністерства соціальної політики, Державної ветеринарної служби, Української корпорації «Укрбуд» та Державного агентства автомобільних доріг.

Крім того, Кабмін підтримав пропозицію Фонду держмайна про включення 110 об'єктів до переліку держкомпаній, які можна буде приватизувати після виключення їх зі списку заборонених до продажу об'єктів.

Присутня на засіданні перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юлія Ковалів зазначила, що необхідно спростити механізм передачі підприємств в управління Фонду держмайна з інших відомств, щоб скоротити термін підготовки їх до приватизації.

Як повідомляв УНІАН, урядовий комітет з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності підтримав розширення списку об'єктів для приватизації в 2016-2017 роках до 330 із 306 об'єктів.

За словами Ковалів, зокрема, до списку додані «Турбоатом», «Електроважмаш», Державна продовольчо-зернова корпорація, Об'єднана гірничо-хімічна компанія, Запорізький титано-магнієвий комбінат.