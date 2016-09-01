Фонд держмайна наприкінці вересня виставить на аукціони акції двох вугільних компаній

Фонд державного майна України (ФДМУ) наприкінці вересня виставить на продаж на фондових біржах 48,7% акцій компанії «Укрзахідвуглебуд» і 37,6% акцій Львівської вугільної компанії (обидві – Львівська обл.). Відповідне повідомлення розміщено на сайті фонду.

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Згідно з повідомленням, аукціон з продажу держпакету акцій Львівської вугільної компанії з початковою ціною 41,34 млн грн відбудеться 27 вересня на Українській фондовій біржі.

Аукціон з продажу 48,7% акцій «Укрзахідвуглебуд» з початковою ціною 1,31 млн грн відбудеться 21 вересня на біржі «Іннекс».

Довідка УНІАН. Львівська вугільна компанія експлуатує Червоноградську центральну збагачувальну фабрику (Львівська обл.) переробляє вугілля шахт Західного регіону України. У 2015 році компанія зменшила чистий збиток порівняно з 2014 роком на 15,7% - до 36 млн грн з 42,7 млн грн.

Компанія «Укрзахідвуглебуд» займається будівництвом і обслуговуванням шахт у Львівській області. До 2015 року компанія збільшила чистий збиток на 39,1% порівняно з 2014 роком - до 6,4 млн грн.