Ціну Одеського припортового заводу можуть знизити до $300 мільйонів

Стартова ціна 99,6% акцій великого хімічного підприємства «Одеський припортовий завод» на повторному аукціоні з його продажу наприкінці жовтня може становити близько 300 млн дол., повідомила прес-служба Фонду державного майна з посиланням на голову відомства Ігоря Білоуса.

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Конкурс з продажу 99,6% акцій Одеського припортового заводу зі стартовою ціною 13,175 млрд грн (близько 520 млн дол.) був зірваний 18 липня через відсутність заявок інвесторів. Однією з причин невдалого конкурсу фонд назвав завищену стартову ціну підприємства.

«Попередньо плануємо аукціон на кінець жовтня. ... Експертні висновки – завод повинен коштувати 500 млн дол. з урахуванням боргу (компанії Ostchem бізнесмена Дмитра Фірташа – УНІАН). Відніміть борг – залишиться лише 300 млн дол.», - цитує прес-служба Білоуса.

За його словами, на даний момент проходять дискусії щодо нової стартової ціни.

«Ми, звичайно, хочемо продати ОПЗ якомога дорожче. Наше завдання – створити такі умови, щоб стимулювати конкуренцію під час аукціону і, таким чином, підняти ціну», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів підтримав запропоновані Фондом державного майна України зміни методики оцінки, впровадження яких дає змогу знизити стартову ціну 99,6% акцій Одеського припортового заводу для повторної приватизації.

У свою чергу Фонд держмайна розглядає можливість зниження стартової ціни заводу наполовину порівняно з ціною в 13,175 млрд грн, яка була вказана в умовах конкурсу з продажу підприємства, що не відбувся.

Одеський припортовий завод (місто Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, яка надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.