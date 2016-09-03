Агентство S&P знизило рейтинг Києва

Міжнародне рейтингове агентство S&P знизило довгостроковий рейтинг Києва з "ССС+" до "СС".

Читайте такожFitch залишило рейтинги України на переддефолтному рівні

"Київ вирішив продовжити термін погашення національних облігацій з 2016 року на наступний рік... Тому ми знизили рейтинг міста з "ССС+" до "СС", що відображає нашу думку про вкрай високу ймовірність дефолту (Києва. — ред).", — йдеться в повідомленні, передає ZN.UA.

Як повідомлялося, наприкінці липня міністр фінансів Олександр Данилюк заявляв, що в цілому для України передумов для дефолту і ризиків для курсу гривні немає.

Нагадаємо, в березні Київ визнали найкращим європейським містом майбутнього з точки зору рентабельності на конкурсі видання Foreign Direct Investment Magazine "Європейські міста та регіони майбутнього 2016-2017". У своїй номінації Київ випередив Бухарест, Прагу, Варшаву, Будапешт, Анкару, Мінськ, Санкт-Петербург і Москву.

Як повідомляв УНІАН, у червні міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's Global Ratings підтвердило довгостроковий і короткостроковий рейтинги України на рівні «B/B» зі стабільним прогнозом.