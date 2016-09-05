Медіакорпорація мільярдера Джона Мелоуна придбає акції "Формули-1" - ЗМІ

Про це повідомляє РБК з посиланням на німецький галузевий журнал Auto, Motor und Sport.

За його даними, перший платіж Liberty Media на суму $8,5 млрд буде здійснено у вівторок. Гендиректор Formula One Management Берні Екклстоун підтвердив виданню, що операція буде закрита в найближчі тижні.

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Як зазначає журнал, продати акції має намір і основний акціонер Formula One Management — інвестфонд CVC Capitals, і кілька інших власників.

В даний час CVC — тримач 35,1% бізнесу Formula 1, а другим за величиною акціонером є Waddell & Reed з 20,9% акцій. Трасту Екклстоуна Bambino Trust належить 8,5% акцій, з них особисто Экклостоуну – 5,3%.