Фонд гарантування вкладів планує виставити на аукціон одеський стадіон "Чорноморець"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) планує виставити на аукціон центральний стадіон «Чорноморець» в Одесі, який перебуває на балансі «Імексбанку», що ліквідується.

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Про це УНІАН повідомили у Фонді гарантування вкладів фізосіб.

«Можливий лот - права вимоги за 41 кредитом, у забезпечення яких передано головний футбольний стадіон міста. Станом на травень 2016-го заборгованість зазначеного банку за договорами перевищила 8,6 млрд грн. В заставі банку - футбольний стадіон в Одесі, загальною площею більш як 80 тис. кв. м», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що на території стадіонного комплексу розміщуються 9 пунктів першої медичної допомоги, 30 фаст-фудів, два бари і три ресторани. Також є готель на 95 номерів (10 725,55 кв. м), фітнес-центр (4650,3 кв. м) і офісний центр (15 086,8 кв. м).

У Фонді повідомили, що в рамках передпродажної підготовки з метою попередньої оцінки лота запрошуються всі потенційні покупці (інвестори) для того, щоб проаналізувати матеріали кредитних справ та надати свої пропозиції щодо можливої вартості лота.

Відзначається, що індикативні оцінки і пропозиції приймаються до 15 вересня 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня прес-служба футбольного клубу «Чорноморець» (Одеса) з посиланням на заяву генерального директора ФК Сергія Керницького заявила, що в клубі склалася важка ситуація через позовні претензії «Сбербанку Росії» в сумі понад 1 млрд грн. Зокрема, йшлося про рішення Господарського суду Одеської області про стягнення з клубу на користь українського дочірнього підприємства «Сбербанку Росії» боргу за отриманий раніше кредит під будівництво стадіону «Чорноморець».

Клуб також просив суспільної підтримки, оскільки визнає нереальність виконання рішення суду - одним платежем перерахувати понад 1 млрд грн.

Керницький відзначив, що економічно бюджет «Чорноморця» не порушений, виведений з-під залежності форс-мажорних обставин і збалансований між потенційними доходами і передбачуваними витратами.

«Імексбанк» (Одеса) - в числі 24 неплатоспроможних банків.