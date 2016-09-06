Депутати пропонують посилити захист власників корпоративних облігацій

Депутати зареєстрували у Верховній Раді розроблений за участю Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) законопроект, який дозволить посилити захист власників корпоративних облігацій.

Відповідний законопроект №5068 був зареєстрований 5 вересня.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроект передбачає впровадження інститутів зборів власників облігацій і колективного представника бондхолдеров. Дані інститути дозволять представляти інтереси власників облігацій перед емітентом.

"Законопроект прописує основні компетенції зборів облігаціонерів та порядок прийняття ними рішень, порядок призначення та припинення повноважень колективного представника, права та обов'язки колективного представника, а також описує обставини, настання яких визнається дефолтом", - зазначив на своїй сторінці у Facebook директор департаменту стратегії розвитку фондового ринку НКЦПФР Максим Лібанов.

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За його словами, ухвалення документа необхідно для розвитку ринку корпоративних облігацій, облігацій внутрішніх місцевих позик, облігацій міжнародних фінансових організацій.

Як повідомляв УНІАН, у Нацкомісії з цінних паперів зазначали, що прийняття законопроекту поверне інтерес інвесторів до корпоративних облігацій завдяки впровадженню захисту прав власників облігацій у відповідності з кращими світовими практиками.

Крім того, законопроект врегулює дії емітента і власників корпоративних облігацій у разі дефолту та реструктуризації боргу.