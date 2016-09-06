Екс-чиновники ФДМУ і держкомпанії підозрюються у розтраті 165 мільйонів гривень

Колишні посадовці Фонду державного майна України, державної компанії та представники бізнес-еліти підозрюються у розтраті 165 мільйонів гривень.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Національної поліції України, вони «спеціально довели державну холдингову компанію до банкрутства та безпідставно передали її об'єкти нерухомості у власність підконтрольних їм підприємств».

Правоохоронці встановили, що посадовці Фонду держмайна та підконтрольних їм державних установ розробили план по відчуженню майна з подальшим його заволодінням. У схемі також були задіяні ліквідатори, представники великих фінансових промислових груп, контрольованих народними обранцями.

«Протягом 2012-2015 років працівники керівної ланки державної холдингової компанії та Фонду держмайна використали всі свої можливості, аби довести компанію до банкрутства. Вони укладали заздалегідь збиткові та нікчемні договори. Їх виконання в подальшому призвело до неплатоспроможності компанії. Порушуючи цілу низку нормативних актів, посадовці передали у приватну власність об'єкти нерухомості вартістю 165 мільйонів гривень», - сказано у повідомленні.

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«До речі, підприємства, на користь яких було відчужено державне майно, підконтрольні колишнім посадовцям та народним депутатам, - уточнив начальник Департаменту захисту економіки Нацполіції Ігор Купранець.

Частину нерухомості одразу було перепродано, решту - передано в оренду.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ст. 219 (Доведення до банкрутства) Кримінального кодексу України. Особам, які причетні до скоєння таких кримінальних правопорушень, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7-ми до 12-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років та з конфіскацією майна.

Правоохоронці 5 вересня провели санкціоновані обшуки в офісах товариств та за місцем проживання колишніх посадовців державної холдингової компанії та Фонду держмайна. У Нацполіції зауважили, що обшуки одночасно проводились у трьох містах України: Київ, Львів та Луцьк.