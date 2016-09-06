Українська біржа виключила зі свого списку цінні папери 4 емітентів

Котирувальна комісія Української біржі прийняла рішення про виключення з біржового списку акцій «Тресту Луганськшахтопроходки», «Дніпропетровського трубного заводу», «Західенергоавтоматики» і трьох серій облігацій Донецької залізниці.

Читайте такожІндекс Української біржі UX досяг максимуму з початку 2016 року

Про це йдеться на сайті організатора торгів.

В Української біржі відзначили, що причиною виключення цінних паперів із списку є відсутність інтересу до них з боку учасників торгів.

Як повідомляв УНІАН, Українська біржа в липні зупинила на своєму майданчику обіг акцій 13 емітентів, у тому числі «Азовсталі», Авдіївського коксохімічного заводу, Єнакіївського металургійного заводу, Центрального гірничо-збагачувального комбінату, через їх перетворення в приватні товариства з публічних.

У червні біржа виключила зі свого індексу акцій українських емітентів UX «Азовсталь» та Авдіївський коксохімічний завод, скоротивши таким чином кількість цінних паперів в кошику до 5 з 7.