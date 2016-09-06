Мінфін не зміг залучити кошти на ОВДП-аукціоні

Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) сьогодні, 6 вересня, не залучило кошти до державного бюджету.

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Як повідомляється на сайті міністерства, в ході аукціону інвесторам були запропоновані гривневі облігації терміном обігу 6 та 9 місяців, а також 1 і 2 роки, однак інвестори не подали жодної заявки на їх придбання.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів у третьому кварталі має намір провести 13 ОВДП-аукціонів, на яких планується розміщення гривневих облігацій терміном обігу 3, 6, 9 і 12 місяців, 2, 3 і 5 років, а також валютних облігацій терміном обігу 1,5 і 2 роки.

Станом на 6 вересня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 554,504 млрд грн, при цьому у власності Національного банку України перебувають держпапери на суму 370,896 млрд грн, або 67% від їх загального обсягу.