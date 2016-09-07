Кабмін хоче в 2017 році виставити на приватизацію "Аграрний фонд", "Артемсіль" і "Укрбуд"

Кабінет міністрів має намір у 2017 році виставити на приватизацію великі аграрні підприємства «Аграрний фонд», «Артемсіль» і столичну будівельну компанію «Укрбуд» після виключення їх з переліку об'єктів, заборонених до приватизації.

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Про це йдеться в постанові №588 від 31 серпня, опублікованій на сайті уряду.

Крім того, в плані приватизації на наступний рік знаходяться Науково-виробниче підприємство "Більшовик", Завод порошкової металургії, Черкаський приладобудівний завод, Науково-технічний комплекс "Електронприлад".

Після виключення зі списку заборонених до приватизації Кабмін має намір продати 13 морських портів, Азовський судноремонтний завод і Українське Дунайське пароплавство.

Також у списку на приватизацію знаходиться ряд шахт, торф'яних підприємств, тваринницькі підприємства, інфраструктурні компанії, підприємства сфери металургії, гірничорудної, хімічної та енергетичної промисловості.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів на засіданні 31 серпня підтримав внесення змін до урядової постанови №271 про список об'єктів, що підлягають приватизації, згідно з яким цей перелік збільшується на 320 об'єктів.

До цього списку, зокрема, увійшли «Турбоатом», «Електроважмаш», Державна продовольчо-зернова корпорація, "Укрспирт", Об'єднана гірничо-хімічна компанія, Запорізький титано-магнієвий комбінат.