Фонд держмайна виставить на аукціон 95% акцій "Дніпрометробуду"

Про це йдеться в офіційному виданні фонду "Відомості приватизації".

Згідно з умовами конкурсу, зокрема, покупець має зберегти вид діяльності компанії і погасити її заборгованість.

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До конкурсу не будуть допущені державні підприємства, юридичні або фізичні особи, які є резидентами країни-агресора, компанії, що підпадають під санкції Ради національної безпеки і оборони.

Для участі в конкурсі інвестор має сплатити конкурсну гарантію в розмірі 8,9 млн грн.

Довідка УНІАН. "Дніпрометробуд" - компанія, що реалізує проект будівництва метрополітену в Дніпропетровську. У 2015 році підприємство збільшило чистий збиток на 11,9% - до 7,5 млн грн.

Фонд держмайна в жовтні минулого року продав на торгах Східно-Європейської фондової біржі 5% акцій підприємства за 418,9 тис. грн.