Індекс Української біржі UX досяг максимального значення з початку року

Індекс Української біржі UX під час торгів у середу, 7 вересня, станом на 14:21 показує максимум з початку 2016 року, досягнувши показника 763,42 пункту, йдеться на сайті біржі.

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Як повідомив УНІАН виконавчий директор інвесткомпанії «Універ» Олексій Сухоруков, причиною поступового зростання індексу можуть бути зростання курсу акцій «Центренерго» і «Райффайзен Банку Аваль», які займають найбільшу питому вагу в індексному кошику – 30,03% і 24,95% відповідно.

«Центренерго» зростає на підвищенні комунальних платежів, «Райффайзен Банк Аваль» непогано відзвітував (про фінансові результати за півроку – УНІАН). Інших причин, крім психологічних, ми не бачимо», - зазначив він.

Станом на 14:21 зростання показують акції всіх емітентів з індексного кошика UX: акції «Райффайзен Бакна Аваль» зросли на 2,89%, «Центренерго» - на 4,84%, «Донбасенерго» - на 1,98%, «Мотор Січі» - на 1,18%, «Укрнафти» - на 1,04%.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі 24 березня станом на 16:13 обвалився на 8,24% - до 530,69 пункту, оновивши таким чином 6-річний мінімум.

Індекс Української біржі включає акції «Райффайзен Банку Аваль», «Мотор Січі», «Центренерго», «Укрнафти», «Донбасенерго».