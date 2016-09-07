Dell і EMC завершили операцію зі злиття в найбільшу в світі приватну IT-компанію

Американський виробник комп'ютерів Dell Inc. і розробник систем зберігання даних EMC Corp. у середу завершили операцію зі злиття в найбільшу приватну технологічну компанію в світі - Dell Technologies, інформує Прайм з посиланням на повідомлення нової об'єднаної компанії.

"Dell зробила пропозицію EMC про придбання в жовтні 2015 року приблизно за 67 мільярдів доларів. У кінці серпня Dell і EMC отримали фінальне схвалення угоди - від Міністерства торгівлі Китаю", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до складу Dell Technologies увійшли такі бізнеси, як Dell Dell, EMC, Pivotal, RSA, SecureWorks, Virtustream та VMware. Компанія, штат співробітників якої становить близько 140 тисяч осіб, обслуговуватиме клієнтів у 180 країнах світу.

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"Ми - на зорі нової промислової революції. Наш світ стає більш інтелектуальним і більш пов'язаними з часом, і, в кінцевому підсумку, переплететься з величезним інтернетом речей, прокладаючи шлях нашим клієнтам... Ось чому ми створили Dell Technologies", - наводяться в релізі слова голови ради директорів і гендиректора нової об'єднаної компанії Майкла Делла (Michael Dell).

Щодо закриття угоди акціонери EMC отримали 24,05 долара грошовими коштами за акцію на додаток до нових відстежує акцій, прив'язаним до економічної частці EMC в бізнесі VMware. Акціонери EMC отримали 0,11146 нової відстежує акції за кожну акцію EMC.

Dell - один з найбільших в світі виробників серверів, заснований 1984 року. EMC Corporation - американська компанія, що займається розробкою і виробництвом систем зберігання даних і програмного забезпечення. Штаб-квартира знаходиться в місті Хопкингтоне, штат Массачусетс (США).