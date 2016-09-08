Liberty Media офіційно оголосила про купівлю акцій Формули-1

Про це йдеться в прес-релізі компанії, передає РБК.

У повідомленні зазначається, що Liberty Media вже придбала 18,7% акцій Formula One за $746 млн і надалі збирається придбати 100% акцій компанії. Операцію планується закрити в першому кварталі 2017 року.

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За весь пакет акцій «Формули-1» Liberty заплатить $4,4 млрд, а також візьме на себе борги і зобов'язання Formula One. В результаті загальна вартість операції з урахуванням грошей, що знаходяться на рахунках Formula One, складе близько $8 млрд.

Раніше УНІАН повідомляв, що медіакорпорація мільярдера Джона Мелоуна Liberty Media найближчим часом купить акції компанії Formula One Group, що володіє бізнесом автоперегонів "Формула-1".