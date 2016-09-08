Новина про партнерство з Apple підштовхнула вгору акції Nintendo

Несподіване оголошення Nintendo Co про те, що популярна франшиза розробника - Super Mario Bros - дебютує на iPhone від Apple Inc, різко штовхнула вгору акції японської компанії в четвер на тлі надій на те, що вона, нарешті, завоює ринок мобільних ігор.

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Інвестори очікують, що нова гра Super Mario Run стане черговим хітом японської компанії, як сталося з надзвичайно популярною Pokemon GO.

"Запуск відомого персонажа Nintendo на поширеній у всьому світі iPhone - один з кращих сценаріїв, на який могли сподіватися інвестори", - сказав Томоакі Кавасакі з Iwai CosmoSecurities, повідомляє Рейтер.

Nintendo повідомила, що гра з'явиться в App Store в грудні.

Папери японського розробника підскочили на 13 відсотків, закрившись на максимальному рівні з кінця липня, після оголошення, зробленого під час презентації нового iPhone 7 Apple.

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Сігеру Міямото, який створив персонажа Маріо понад 35 років тому, на презентації в Сан-Франциско в середу представив версію гри для iPhone.

Гравці допомагають Маріо долати перешкоди, по дорозі збираючи монети. На вищих рівнях можна змагатися з результатами інших гравців і створювати власні "королівства".

Nintendo протягом багатьох років пручалася випуску мобільних ігор за участю своїх найбільш відомих героїв, намагаючись захистити свій бізнес ігрових приставок, навіть незважаючи на те, що така стратегія призвела до низки операційних збитків.

Вона нарешті відгукнулася на заклики інвесторів про випуск ігор для мобільних пристроїв минулого року, оголосивши про співпрацю з фахівцем в цій галузі - DeNA Co.

Однак зберігаються питання про те, як Nintendo буде заробляти на мобільних іграх. Незважаючи на успіх Pokemon GO, в липні компанія попередила, що він буде мати обмежений вплив на прибуток, а пізніше відзвітувала про операційний збиток за перший квартал.