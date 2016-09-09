Британія перевіряє покупку китайськими компаніями англійських футбольних клубів

Футбольні наглядові органи Великобританії шукають кінцевих бенефіціарів нещодавно придбаних китайськими компаніями англійських футбольних клубів, повідомляє Bloomberg.

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Правила ліги забороняють одним і тим же особам володіти значною часткою більш ніж в одному клубі, щоб уникнути конфлікту інтересів і запобігання договірних матчів.

«Прем'єр-ліга хоче бути впевнена, що майбутні угоди не призведуть до того, що одна особа контролює більше одного клубу, включаючи інвесторів з державною участю», — повідомив агентству банкір Маркус Шедболт, який виступав радником Гочуаня Гавкоту з придбання клубу «Вест Бромвіч Альбіон».

За останні дев'ять місяців китайські інвестори вклали в англійські клуби $668 млн, ними були придбані «Вест Бромвіч», «Астон Вілла», «Вульверхемптон», а також частка в «Манчестер Сіті», передає RNS.

Новим придбанням китайських інвесторів може стати «Ліверпуль»; за даними Inside World Football, консорціум інвесторів на чолі з китайською фірмою Everbright Group і інвесткомпанією PCP Capital Partners готові запропонувати за клуб 1 млрд фунтів стерлінгів (€1,2 млрд).