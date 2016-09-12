Samsung подешевшала на $22 мільярди після відкликання Galaxy Note 7

Акції Samsung Electronics подешевшали на 10,61% за два дні після рекомендації від компанії обміняти нові Galaxy Note 7 з проблемними батареями, повідомляє Прайм.

У четвер торги акціями закрилися на рівні 1,639 мільйона корейських вон (1 486 доларів), на закриття в понеділок вони подешевшали до 1,465 мільйона вон (1 329 доларів). Капіталізація компанії знизилася приблизно на 22 мільярди доларів.

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Раніше стали з'являтися повідомлення про випадки самозаймання акумуляторів Galaxy Note 7.

Повідомлялося, що відбувається займання батареї стороннього виробника при використанні "не рідна" зарядки, і зафіксовано 35 таких випадків.

Спочатку Федеральне авіаційне управління США та авіакомпанії рекомендували не включати і не заряджати смартфони в літаках, потім комісія з безпеки споживчих товарів США закликала припинити їх використання.

Samsung порекомендувала обміняти куплені Galaxy Note 7 та відкликала продаж уже поставлених партій.