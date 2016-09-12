Членом Нацкомісії з цінних паперів став партнер київського офісу юридичної фірми Baker & McKenzie

Президент України Петро Порошенко призначив новим членом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) партнера київського офісу міжнародної юридичної фірми Baker & McKenzie Оляну Гордієнко.

Читайте такожНацкомісія з цінних паперів удосконалила правила роботи фондових бірж в Україні

Про це повідомляється у відповідному указі №392/2016 від 12 вересня, розміщеному на сайті президента.

«Призначити Гордієнко Оляну Павлівну членом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», - йдеться в указі Порошенко.

Як повідомили в прес-службі НКЦПФР, Гордієнко буде займатися питаннями корпоративного управління і розвитком інструментів фондового ринку. Раніше даним сектором займався колишній член комісії, а зараз заступник міністра фінансів, Юрій Буца.

«У комісії Оляна Гордієнко буде займатися питаннями корпоративного управління і розвитком інструментів фондового ринку. Зокрема, це: розвиток корпоративного управління в акціонерних товариствах, удосконалення стандартів емісії та обігу цінних паперів; формування і реалізація єдиної державної політики щодо емітентів цінних паперів; розвиток ринку похідних фінансових інструментів», - зазначила прес-служба регулятора.

Як повідомляв УНІАН, у травні Кабінет міністрів призначив члена Нацкомісії з цінних паперів Юрія Буцу заступником міністра фінансів з питань європейської інтеграції, у зв'язку з чим він звільнився зі своєї посади в НКЦПФР.

Буца в регуляторі відповідав за роботу Комітету з питань корпоративного управління та розвитку інструментів фондового ринку.

Оляна Гордієнко має п'ятнадцятирічний досвід роботи в київському офісі Baker & McKenzie в напрямку консультування українських та міжнародних клієнтів щодо операцій злиття і поглинання, у тому числі операцій з прямим приватним інвестуванням.