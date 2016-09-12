Інвесткомпанія Dragon Capital купила столичний ТЦ "Піраміда"

Українська інвестиційна компанія Dragon Capital Investments Limited, яка входить до групи компаній Dragon Capital, завершила операцію з придбання столичного торговельного центру «Піраміда», повідомила прес-служба інвесткомпанії.

Дана угода була укладена шляхом викупу Dragon Capital у групи американських і британських інвесторів 100% акцій кіпрської компанії «1849-Apollo Overseas I Limited», яка є засновником київської компанії "Атлантік-Пасіфік Венчурз", що володіє і керує столичним торговим центром. При цьому сума угоди не розголошується.

«Незважаючи на падіння купівельної спроможності, ми вважаємо, що ринок торговельної нерухомості Києва, і особливо Дарницького району (район розміщення ТЦ "Піраміда" - УНІАН), не насичений і має потенціал для зростання. У нас є великий 15-річний досвід і експертиза на ринку торговельної нерухомості, і ми знаємо, як поліпшити якість і продуктивність ТЦ «Піраміда», - цитує прес-служба керівника напряму прямих інвестицій Dragon Capital Володимира Тимочка.

Довідка УНІАН. ТЦ «Піраміда» був побудований в 2004 році в Дарницькому районі Києва. Загальна площа торгового центру становить 16 тис. кв. м, орендна площа – понад 12,6 тис. кв. м.

Dragon Capital заснована в 2000 році в Києві. Міноритарним пакетом Dragon Capital з 2007 року володіє Goldman Sachs, один із найбільших світових банків.

У листопаді 2015 року компанія запустила новий фонд прямих інвестицій Dragon Capital New Ukraine Fund, якірним інвестором якого став Ukrainian Redevelopment Fund LP, приватний інвестиційний фонд, керований Soros Fund Management в інтересах сім'ї американського фінансиста Джорджа Сороса.