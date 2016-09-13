Кабмін оприлюднив перелік підприємств для приватизації в 2016-2017 роках

Кабінет міністрів України оприлюднив перелік підприємств, що підлягають приватизації у 2016-2017 роках, який включає понад 10 морських і річкових торговельних портів, близько 20 шахт, більш як 10 енергогенеруючих та енергорозподільчих компаній, а також Об'єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК), завод «Електроважмаш», Одеський припортовий завод, підприємство «Сумихімпром» і держпідприємство «Турбоатом». Повний перелік об'єктів опубліковано в урядовій пресі.

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Як зазначається, частина об'єктів, запропонованих до продажу, можуть бути виставлені на торги після внесення змін до законодавства.

До переліку підприємств, що виставляються на продаж за рішенням уряду, крім ОКХГ, увійшли шахти держкомпаній «Волиньвугілля», «Красноармійськвугілля», «Селидіввугілля», «Первомайськвугілля», «Львіввугілля» (37,5% акцій), «Лисичанськвугілля» (100% акцій). У числі енергетичних активів: єдині майнові комплекси Костянтинівської, Первомайської, Мігеєвської гідроелектростанцій, а також компанії «Запоріжжяобленерго» (60,2% акцій), «Миколаївобленерго» (70% акцій), «Тернопільобленерго» (50,99% акцій), «Харківобленерго» (65% акцій), «Хмельницькобленерго» (70% акцій), «Центренерго» (78,29% акцій), Херсонська, Одеська, Дніпровська та Миколаївська ТЕЦ (всі по 99% акцій), а також «Донбасенерго», «Одесаобленерго», «Сумиобленерго», «Черкасиобленерго», «ДТЕК Дніпроенерго», «Київенерго», «ДТЕК Дніпрообленерго», «ДТЕК Західенерго», «ДТЕК Донецькобленерго» (всі компанії по 25% акцій).

Також до продажу пропонується 100% акцій компанії «Украгролізинг», 100% акцій Аграрного фонду, 100% акцій Державної продовольчо-зернової корпорації, а також понад 30 агропідприємств сфери переробки, наукових досліджень, виробництва кормів.

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За рішенням уряду до продажу пропонуються 99% акцій Івано-Франківського локомотиворемонтного заводу, держкомпанія «Чорноморське морське пароплавство» (без зазначення пакета акцій до продажу), 91,5% акцій компанії «Свема», 99,99% акцій підприємства «Сумихімпром», 99,56% акцій Одеського припортового заводу, 51% Запорізького титано-магнієвого заводу. У банківській сфері на приватизацію виставляють 99,99% акцій Українського банку реконструкції і розвитку.

У переліку компаній, які можуть бути виставлені після внесення змін до чинного законодавства, значаться: Маріупольський, Южний, Іллічівський, Одеський, Ізмаїльський, Бердянський, Миколаївський, Білгород-Дністровський, Херсонський, Ренійський, Усть-Дунайський, Скадовський морські торговельні порти і спеціалізований порт «Октябрськ», 100% акцій компанії «Дунайське морське пароплавство», Азовський судноремонтний завод (єдиний майновий комплекс).

По лінії Міненерговугілля пропонується виставити на продаж 8 заводів з виробництва торфу, по лінії Мінагрополітики - держпідприємство «Укрспирт», по лінії Мінекономрозвитку – більш як 20 проектних і дослідних інститутів, а також корпорацію «Укрбуд».

Як повідомляв УНІАН, Кабмін прийняв рішення розширити перелік об'єктів до приватизації 31 серпня. Перелік компаній, виставлених на продаж, збільшився на 320 об'єктів. В цілому, кількість підприємств, що підлягають частковому або повному роздержавленню, перевищує 400 найменувань.