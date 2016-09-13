Стартову ціну Одеського припортового заводу можуть знизити до $150 мільйонів

Стартова ціна великого хімічного підприємства «Одеський припортовий завод» (ОПЗ), яке буде виставлено на повторний приватизаційний аукціон у кінці жовтня, може становити 150 млн дол.

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Про це на зустрічі з журналістами повідомив голова Фонду державного майна Ігор Білоус.

«Я думаю, що треба поставити стартову ціну близько 150 млн доларів», – сказав Білоус.

Раніше Білоус заявляв, що на повторному аукціоні з продажу ОПЗ наприкінці жовтня його ціна може становити близько 300 млн дол.

Конкурс з продажу 99,6% акцій Одеського припортового заводу зі стартовою ціною 13,175 млрд грн (близько 520 млн дол.) був зірваний 18 липня через відсутність заявок інвесторів. Однією з причин невдалого конкурсу фонд назвав завищену стартову ціну підприємства.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів підтримав запропоновані Фондом державного майна України зміни методики оцінки, впровадження яких дозволяє знизити стартову ціну 99,6% акцій Одеського припортового заводу для повторної приватизації.

У свою чергу Фонд держмайна розглядає можливість зниження стартової ціни заводу наполовину порівняно з ціною в 13,175 млрд грн, яка була вказана в умовах невдалого конкурсу з продажу підприємства.

Одеський припортовий завод (р. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.