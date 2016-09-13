Стартову ціну Одеського припортового заводу можуть знизити до $150 мільйонів
Конкурс з продажу 99,6% акцій Одеського припортового заводу зі стартовою ціною 13,175 млрд грн (близько 520 млн дол.) був зірваний 18 липня через відсутність заявок інвесторів.
Стартова ціна великого хімічного підприємства «Одеський припортовий завод» (ОПЗ), яке буде виставлено на повторний приватизаційний аукціон у кінці жовтня, може становити 150 млн дол.
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Про це на зустрічі з журналістами повідомив голова Фонду державного майна Ігор Білоус.
«Я думаю, що треба поставити стартову ціну близько 150 млн доларів», – сказав Білоус.
Раніше Білоус заявляв, що на повторному аукціоні з продажу ОПЗ наприкінці жовтня його ціна може становити близько 300 млн дол.
Конкурс з продажу 99,6% акцій Одеського припортового заводу зі стартовою ціною 13,175 млрд грн (близько 520 млн дол.) був зірваний 18 липня через відсутність заявок інвесторів. Однією з причин невдалого конкурсу фонд назвав завищену стартову ціну підприємства.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів підтримав запропоновані Фондом державного майна України зміни методики оцінки, впровадження яких дозволяє знизити стартову ціну 99,6% акцій Одеського припортового заводу для повторної приватизації.
У свою чергу Фонд держмайна розглядає можливість зниження стартової ціни заводу наполовину порівняно з ціною в 13,175 млрд грн, яка була вказана в умовах невдалого конкурсу з продажу підприємства.
Одеський припортовий завод (р. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.