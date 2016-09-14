Американський JPMorgan став найдорожчим банком у світі

Американський банк Wells Fargo під час торгів 13 вересня поступився титулом найбільш високооціненого банку JPMorgan Chase & Co, повідомляє Bloomberg.

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Акції Wells Fargo, який оштрафували за незаконний випуск фіктивних кредитних карт, втратили більше 3% під час торгів на біржах США і до моменту закриття торгувалися на рівні $46,96 за цінний папір. Це знизило ринкову вартість банку до $236,9 млрд у порівнянні з оцінкою JPMorgan $240,3 млрд, передає RNS.

Раніше міністр фінансів США Джек Лью схвалив рішення Бюро захисту споживачів на фінансовому ринку (CFPB), яке оштрафувало банк Wells Fargo на $185 млн за створення фіктивних рахунків.

У Wells Fargo повідомили, що звільнили 5,3 тис. співробітників за те, що вони з 2011 року без відома клієнтів банку створили від їх імені 2 млн банківських рахунків і кредитних карт.