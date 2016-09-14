Фармконцерн Bayer домовився про покупку конкурента за $65 мільярдів - FT

Німецька хімічна і фармацевтична компанія Bayer домовилася про злиття з американським конкурентом Monsanto, повідомляє Газета.ru з посиланням на Financial Times.

"За кожну акцію американської компанії Bayer заплатить 128 доларів, таким чином загальна сума операції складе 65 мільярдів доларів. Крім того, компанія затвердили комісію в 2 мільярди доларів на випадок зриву угоди", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що угода з Monsanto дозволить створити найбільшого в світі постачальника насіння та пестицидів. Вона також стане найбільшим закордонним придбанням, будь-коли зробленим німецькою фірмою.

"Акції Bayer зросли на 3% на новинах про угоду", - підкреслює видання.

Переговори про злиття двох компаній розпочалися в середині травня 2016 року. Напередодні Bayer знову підвищила пропозицію про покупку, що стало вирішальним кроком до укладення угоди.