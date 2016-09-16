Велика приватизація розпочнеться наступного місяця – Порошенко

Велика приватизація повинна стартувати в Україні вже наступного місяця, її завдання - привернути інтерес потенційних інвесторів, сказав президент України Петро Порошенко в ході виступу на конференції «Ялтинська європейська стратегія».

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«Вже наступного місяця розпочнеться масштабна приватизація в Україні: об'єкти енергетики, Одеський припортовий завод, інші об'єкти», - сказав Порошенко.

На думку глави держави, приватизація - це один із основних способів залучення прямих іноземних інвестицій, на які розраховує Україна.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня Кабінет міністрів України оприлюднив перелік підприємств, що підлягають приватизації у 2016-2017 роках, який включає понад 10 морських і річкових торговельних портів, близько 20 шахт, понад 10 енергогенеруючих та енергорозподільчих компаній, а також Об'єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК), завод «Електроважмаш», Одеський припортовий завод, підприємство «Сумихімпром» і держпідприємство «Турбоатом».

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До переліку підприємств, що виставляються на продаж за рішенням уряду, крім ОКХГ, увійшли шахти держкомпаній «Волиньвугілля», «Красноармійськвугілля», «Селидіввугілля», «Первомайськвугілля», «Львіввугілля» (37,5% акцій), «Лисичанськвугілля» (100% акцій). У числі енергетичних активів: єдині майнові комплекси Костянтинівської, Первомайської, Мігеєвської гідроелектростанцій, а також компанії «Запоріжжяобленерго» (60,2% акцій), «Миколаївобленерго» (70% акцій), «Тернопільобленерго» (50,99% акцій), «Харківобленерго» (65% акцій), «Хмельницькобленерго» (70% акцій), «Центренерго» (78,29% акцій), Херсонська, Одеська, Дніпровська та Миколаївська ТЕЦ (всі по 99% акцій), а також «Донбасенерго», «Одесаобленерго», «Сумиобленерго», «Черкасиобленерго», «ДТЕК Дніпроенерго», «Київенерго», «ДТЕК Дніпрообленерго», «ДТЕК Західенерго», «ДТЕК Донецькобленерго» (всі компанії по 25% акцій).

Також до продажу пропонується 100% акцій компанії «Украгролізинг», 100% акцій Аграрного фонду, 100% акцій Державної продовольчо-зернової корпорації, а також понад 30 агропідприємств сфери переробки, наукових досліджень, виробництва кормів.

Крім зазначених об'єктів, до продажу пропонуються 99% акцій Івано-Франківського локомотиворемонтного заводу, держкомпанія «Чорноморське морське пароплавство» (без зазначення пакета акцій до продажу), 91,5% акцій компанії «Свема», 99,99% акцій підприємства «Сумихімпром», 99,56% акцій Одеського припортового заводу, 51% Запорізького титано-магнієвого заводу. У банківській сфері на приватизацію виставляють 99,99% акцій Українського банку реконструкції і розвитку.

У переліку компаній, які можуть бути виставлені після внесення змін до чинного законодавства, значаться: Маріупольський, Южний, Іллічівський, Одеський, Ізмаїльський, Бердянський, Миколаївський, Білгород-Дністровський, Херсонський, Ренійський, Усть-Дунайський, Скадовський морські торговельні порти і спеціалізований порт «Октябрськ», 100% акцій компанії «Дунайське морське пароплавство», Азовський судноремонтний завод (єдиний майновий комплекс).

По лінії Міненерговугілля пропонується виставити на продаж 8 заводів з виробництва торфу, по лінії Мінагрополітики - держпідприємство «Укрспирт», по лінії Мінекономрозвитку – більш як 20 проектних і дослідних інститутів, а також корпорацію «Укрбуд».