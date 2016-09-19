Японські компанії в III кварталі розмістять в облігаціях рекордні $39 мільярдів

За період з липня по вересень 2016 року японські компанії розмістять в облігаціях рекордну суму понад 4 трлн ієн ($39,20 млрд) — у той же період 2015 року було розміщено 1,5 трлн ієн ($14,71 млрд), повідомляє Reuters з посиланням на дані DealWatch і Thomson Reuters.

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Приватний японський залізничний оператор Tokyu продав 10 млрд ієн, розміщених у 20-річних облігаціях і 10 млрд, розміщених у 30-річних облігаціях.

Фармацевтична компанія Daiichi Sankyo розмістила 100 млрд ієн в 20 - і 30-річні облігації. 30 млрд ієн було використано компанією, щоб викупити свої акції.

Машинобудівна компанія Aisin Seiki розмістила 10 млрд ієн у 20-річних кредитних нотах, щоб викупити власні акції, передає RNS.

Більшість компаній використовують облігації, у тому числі довгострокові, для пролонгації та дешевшого погашення боргу. Частина компаній випускає такі цінні папери для інвестування у виробництво і обладнання, тим самим стимулюючи економічне зростання, на що і націлені негативні процентні ставки.