Приватизація принесла бюджету всього 60 мільйонів від очікуваних 17 мільярдів на кінець року

Надходження до державного бюджету України від приватизації за підсумками січня-серпня 2016 року становили 60,3 млн грн, що в 2 рази менше, ніж за аналогічний період 2015 року, йдеться у звіті Фонду державного майна України (ФДМУ).

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Також повідомляється, що центральний і регіональні управління Фонду держмайна за звітний період продали 82 об'єкти державної власності (в тому числі в серпні – 10) та 186 об'єктів комунальної власності (у серпні – 13).

У серпні ФДМУ через фондові біржі виставив 2 пакети акцій підприємств загальною номінальною вартістю 16,48 млн грн. Минулого місяця фонд на майданчиках організаторів торгів не продав жодного пакета акцій.

Як повідомляв УНІАН, згідно з Бюджетним кодексом, від приватизації у 2016 році ФДМУ планує направити до бюджету 17,1 млрд грн.

Фонд держмайна в 2016 році планує виставити на приватизацію 450 об'єктів державної власності, з яких 20 є великими підприємствами, 50 – середні компанії, 380 – об'єкти малої приватизації.

Головним об'єктом для приватизації цього року є 99,6-відсотковий пакет акцій Одеського припортового заводу. При цьому запланований на 26 липня конкурс з продажу держпакету акцій підприємства з початковою ціною в 13,175 млрд грн (близько 520 млн дол.) не відбувся через відсутність заявок інвесторів. У фонді повідомили, що повторний конкурс може відбутися в кінці жовтня-початку листопада цього року, а початкова ціна об'єкта може знизитися до 150 млн дол.

Надходження до державного бюджету України від приватизації за підсумками 2015 року становили 151,5 млн грн, що в 3 рази менше за показник 2014 року.