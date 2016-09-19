Fitch знизило рейтинг Києва з негативним прогнозом

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий кредитний рейтинг Києва до рівня «СС» з «ССС», а також національний рейтинг до рівня «BB+(ukr)» з «BBB(ukr)» з негативним прогнозом через рішення відтермінувати виплати за муніципальними борговими паперами, заплановані на грудень поточного року. Про це йдеться в повідомленні агентства.

Читайте такожFitch залишило рейтинги України на переддефолтному рівні

«Адміністрація Києва прийняла рішення відкласти на 360 днів виплати бондів на 1,915 млрд грн, - йдеться в повідомленні. - Fitch розцінює таке рішення як дефолт. І хоча рішення адміністрації міста не передбачає списання частини основного платежу або зниження ставки купона, найімовірніше Fitch знизить рейтинг столиці до рівня «RD» (обмежений дефолт - УНІАН), якщо виплати за бондами в грудні 2016 року не відбудуться».

В агентстві зазначили, що вважають менеджмент міста слабким, а фінансову позицію вразливою. «Відновлення економіки міста багато в чому зумовлено загальнодержавними процесів і залежить від загальної макроекономічної ситуації», - зазначили у Fitch.

Як повідомляв УНІАН, раніше аналогічні рейтингові дії щодо Києва провело рейтингове агентство S&P Global Ratings. Воно також знизило рейтинг Києва до рівня «ССС+» із «СС» через рішення про відтермінування боргових платежів.