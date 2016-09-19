Fitch знизило рейтинг Києва з негативним прогнозом
Агентство знизило рейтинг столиці через рішення відтермінувати виплати за муніципальними борговими паперами, заплановані на грудень поточного року.
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий кредитний рейтинг Києва до рівня «СС» з «ССС», а також національний рейтинг до рівня «BB+(ukr)» з «BBB(ukr)» з негативним прогнозом через рішення відтермінувати виплати за муніципальними борговими паперами, заплановані на грудень поточного року. Про це йдеться в повідомленні агентства.
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«Адміністрація Києва прийняла рішення відкласти на 360 днів виплати бондів на 1,915 млрд грн, - йдеться в повідомленні. - Fitch розцінює таке рішення як дефолт. І хоча рішення адміністрації міста не передбачає списання частини основного платежу або зниження ставки купона, найімовірніше Fitch знизить рейтинг столиці до рівня «RD» (обмежений дефолт - УНІАН), якщо виплати за бондами в грудні 2016 року не відбудуться».
В агентстві зазначили, що вважають менеджмент міста слабким, а фінансову позицію вразливою. «Відновлення економіки міста багато в чому зумовлено загальнодержавними процесів і залежить від загальної макроекономічної ситуації», - зазначили у Fitch.
Як повідомляв УНІАН, раніше аналогічні рейтингові дії щодо Києва провело рейтингове агентство S&P Global Ratings. Воно також знизило рейтинг Києва до рівня «ССС+» із «СС» через рішення про відтермінування боргових платежів.