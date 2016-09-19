Три роки поспіль одна цифра: Кабмін очікує в 2017 році отримати від приватизації 17 мільярдів

Кабінет міністрів України зберіг прогнозний показник надходжень до бюджету 2017 року від продажу державного майна на рівні цього показника в 2016 році – 17,1 млрд грн.

Відповідний показник міститься в проекті державного бюджету, опублікованому на сайті Верховної Ради, який уряд передав 15 вересня.

Як повідомляв УНІАН, бюджет на 2016 рік передбачає надходження від приватизації на рівні 17,1 млрд грн.

Водночас, за результатами січня-серпня бюджет отримав від приватизації 60,3 млн грн, що становить 0,35% від планового показника.

Фонд держмайна в 2016 році планує виставити на приватизацію 450 об'єктів державної власності, з яких 20 є великими підприємствами, 50 – середні компанії, 380 – об'єкти малої приватизації.

Головним об'єктом для приватизації цього року є 99,6-відсотковий пакет акцій Одеського припортового заводу. При цьому запланований на 26 липня конкурс із продажу держпакета акцій підприємства з початковою ціною в 13,175 млрд грн (близько 520 млн дол.) не відбувся через відсутність заявок інвесторів. У фонді повідомили, що повторний конкурс може відбутися наприкінці жовтня-початку листопада цього року, а початкова ціна об'єкта може знизитися до 150 млн дол.

У 2017 році Кабмін планує виставити на продаж великі аграрні підприємства «Аграрний фонд», «Артемсіль», "Укрспирт", Державну продовольчо-зернову корпорацію. Також наступного року уряд планує приватизувати "Турбоатом", Об'єднану гірничо-хімічну компанію, Запорізький титано-магнієвий комбінат, "Електроважмаш", "Укрбуд".