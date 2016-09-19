Кабмін розраховує реструктуризувати свої борги перед Нацбанком з ОВДП

Кабінет міністрів України в межах державного бюджету України на 2017 рік планує реструктуризувати свої борги перед Національним банком України за його згодою шляхом обміну облігацій внутрішньої держпозики у його власності на нові облігації.

Про це йдеться в тексті відповідного законопроекту "Про державний бюджет України на 2017 рік" (№5000), опублікованому на сайті Верховної Ради України.

Згідно з документом, за результатами такої угоди уряд проведе відповідне коригування граничного обсягу державного боргу та показників фінансування державного бюджету.

Крім того, проект надає право Кабінету міністрів реструктуризувати фактичну заборгованість України на 1 січня 2017 року об'ємом до 1,6 мільярда гривень за прийнятими на користь юридичних осіб рішень судів, виконання яких гарантовано державою, шляхом видачі фінансових казначейських векселів терміном обігу до 7 років з відстрочкою платежів по цій заборгованості на один рік і процентною ставкою 9,3% річних.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України оприлюднив проект державного бюджету України на 2017 рік з граничним обсягом дефіциту в сумі 77,547 мільярда гривень. Доходи держбюджету встановлено в сумі 706,269 мільярда гривень, витрати – 775,265 мільярда гривень.

У червні поточного року Кабмін затвердив проект бюджетної резолюції, що передбачає зростання ВВП 2017 року на 3-4%, інфляцію на рівні 8,1% і курс гривні на рівні 27,2 гривні за долар.

Станом на 13 вересня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу склав 553,327 мільярда гривень, при цьому у власності Національного банку України знаходяться держпапери на суму 370,896 мільярда гривень, або 67% їх загального обсягу.