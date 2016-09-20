У США російський банк ВТБ оштрафували на $5 мільйонів через фіктивні угоди
Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США пред'явила банку ВТБ і інвестбанку "ВТБ Капітал" звинувачення у скоєнні фіктивних угод за рублевими ф'ючерсами. Відомство вимагає від них виплати штрафу в $5 млн.
Про це повідомляє РБК з посиланням на сайт відомства.
Так, з грудня 2010 року по червень 2013-го ВТБ і "ВТБ Капітал" вчинили на Чиказькій товарній біржі понад сотні торговельних угод за ф'ючерсними контрактами рубль до долара на суму приблизно $36 млрд.
Читайте такожРосійський банк ВТБ не зміг продати українську "дочку" - ЗМІ
"Через значні вимоги до капіталу зареєстрований в Росії ВТБ не міг хеджувати свої валютні ризики через свопи на позабіржовому ринку. Шляхом здійснення угод [по ф'ючерсах] ВТБ спочатку переносив свої валютні ризики на підконтрольний йому "ВТБ Капітал" [зареєстрований у Великобританії], а той, у свою чергу, хеджував ризики на позабіржовому ринку через свопи за більш вигідними ставками, ніж сторонні компанії", - стверджує комісія.
Банк "ВТБ Капітал" на 94% належить однойменного холдингу, який, у свою чергу, на 100% належить банку ВТБ, наголошується в повідомленні.
Комісія врахувала те, що банк ВТБ і "ВТБ Капітал" співпрацювали з нею під час розслідування.