Американську EY оштрафували на $9,3 мільйона за близькі відносини з клієнтами

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) США оштрафувала американську аудиторську компанію Ernst & Young (EY) на $9,3 млн за те, що двоє її співробітників вступили в романтичні відносини з представниками компаній, аудит яких проводила EY, повідомляє RNS з посиланням на Financial Times.

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За даними видання, SEC оштрафувала EY за порушення в двох епізодах. У першому — у старшого аудитора команди EY з проведення фінансової ревізії публічної компанії з Нью-Йорка склалися «дуже близькі» дружні відносини з фінансовим директором компанії, що перевіряється, ще він витратив $100 тис. на корпоративні розваги.

У другому випадку інший аудитор із аудиторської команди EY, проводячи фінансову ревізію публічної компанії, вступив в стосунки з головним бухгалтером компанії, що перевіряється. На думку SEC, в EY знали про порушення, однак нічого не зробили для їх усунення.

Представник EY повідомив виданню, що дані співробітники більше не працюють в компанії.