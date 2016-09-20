Купівлею ОПЗ цікавляться 4 інвестори – голова Фонду держмайна

Купівлею 99,6% акцій великого хімічного підприємства Одеського припортового заводу (ОПЗ) цікавляться 4 інвестора, написав на своїй сторінці у Facebook глава Фонду державного майна України Ігор Білоус.

Раніше в липні конкурс з продажу ОПЗ зі стартовою ціною 13,175 мільярда гривень (близько 520 мільйонів доларів) було зірвано через відсутність заявок інвесторів.

"На сьогоднішній день є, як мінімум, чотири потенційних учасника аукціону з продажу ОПЗ", - повідомив він.

За словами Білоуса, кількість учасників може збільшитися при невисокій стартовою ціною. При цьому багато конкуруючих інвесторів на аукціоні посприяють високою кінцевою ціною продажу підприємства.

"Тому я переконаний, що при нормальній конкуренції кінцева ціна буде гідною", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів підтримав запропоновані Фондом державного майна України зміни методики оцінки, впровадження яких дозволяє знизити стартову ціну Одеського припортового заводу для повторної приватизації.

Білоус зазначив, що стартову ціну Одеського припортового заводу на повторній приватизації, яка має відбутися наприкінці жовтня – на початку листопада, потрібно знизити до 150 мільйонів доларів з урахуванням великої заборгованості підприємства та для залучення більшого кола покупців.

Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.