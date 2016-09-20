Мінфін позичив на внутрішньому ринку 827 мільйонів гривень та $100 мільйонів

Міністерство фінансів України на щотижневому плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) сьогодні, 20 вересня, залучило до державного бюджету 827,109 мільйона гривень та 100,143 мільйона доларів.

Як повідомляється на сайті міністерства, гривневі кошти залучені в результаті розміщення облігацій у національній валюті терміном обігу 1 рік із середньозваженою дохідністю 15,2% річних на 19,973 мільйона гривень і терміном обігу 2 роки з середньозваженою прибутковістю 16% річних на 807,136 мільйона гривень.

Валютні кошти залучені в результаті розміщення облігацій в доларах США терміном обігу 2 роки з середньозваженою дохідністю 6,48% річних.

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Також повідомляється, що гривневий еквівалент залучених коштів за курсом Національного банку України становить 3,408 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів у третьому кварталі має намір провести 13 ОВДП-аукціонів, на яких планується розміщення гривневих облігацій терміном обігу 3, 6, 9 і 12 місяців, 2, 3 і 5 років, а також валютних облігацій терміном обігу 1,5 і 2 роки.

Станом на 20 вересня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу склав 546,394 мільярда гривень, при цьому у власності Національного банку України знаходяться держпапери на суму 367,011 мільярда гривень, або 67% їх загального обсягу.