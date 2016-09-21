Microsoft викупить з ринку 10% своїх акцій на $40 мільярдів і підвищить дивіденди

Компанія Microsoft анонсувала проведення зворотного викупу своїх акцій на загальну суму $40 млрд, що становить 9,1% її поточної ринкової капіталізації, пише "Комерсант".

Компанія також повідомила про підвищення квартальних дивідендів до $0,39 на кожну акцію, що на 8% більше, ніж дивіденди, виплачені у попередньому кварталі.

Читайте такожMicrosoft розмістила облігації на $20 мільярдів для покупки соцмережі LinkedInЦе вже другий викуп акцій Microsoft за останній час. Поточна програма з викупу, яка також на $40 млрд, закінчиться в грудні.

Великий викуп акцій та збільшення дивідендів експерти пояснюють значними обсягами вільних грошей, накопичених на балансі компанії. За станом на червень запаси готівки становили в Microsoft $113 млрд, що дозволяє компанії витрачати кошти на викуп своїх акцій з ринку і заохочення своїх акціонерів.