Фонд держмайна передасть частину приміщень НБУ в регіонах в оренду

Фонд державного майна України передасть в оренду вільні приміщення Національного банку в п'яти регіонах України, повідомляється на сайті НБУ.

Згідно з повідомленням, Державної казначейської служби України в оренду будуть передані приміщення НБУ в Тернополі, і в Івано-Франківську, регіональному відділенню ФДМУ в Донецькій області та регіонального відділення ФДМУ в Харківській області - приміщення НБУ у Харкові, Національному антикорупційному бюро України – приміщення у Львові, Головному управлінню юстиції – приміщення в Хмельницькій області.

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"Ці державні установи звернулися до центрального банку з проханням розглянути можливість передачі в оренду частини приміщень регулятора, і ми пішли їм назустріч. Національний банк планує сконцентрувати свою діяльність у центральному апараті в Києві. Загальний обсяг вивільненої площі будівель Національного банку в регіонах при проведенні організаційної трансформації становить близько 22 тис. кв. м, з них орієнтовно 15 тис. кв. м. ми готові передати в оренду ", - зазначив директор департаменту забезпечення діяльності Національного банку Ярослав Ільницький.

Як повідомляв УНІАН, більшість функцій територіальних управлінь Національного банку України було централізовано і зосереджено в центральному апараті у Києві наприкінці минулого року.