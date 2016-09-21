S&P не планує протягом двох років міняти "сміттєвий" рейтинг Росії - ЗМІ

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings навряд чи підвищить суверенний рейтинг РФ протягом одного-двох років, передає РІА Новости з посиланням на старшого керуючого Standard&Рoor's за напрямом суверенних і міжнародних рейтингів Крістіана Эстерса.

"Навряд чи піднімемо протягом одного-двох років, — сказав Эстерс. — В основному санкції є каменем спотикання. Але при цьому РФ потрібно збалансувати економіку усередині країни, забезпечити більш високий рівень конкуренції, знизити залежність від експорту нафти".

Читайте такожJPMorgan погіршив прогноз скорочення ВВП РосіїS&P 16 вересня підтвердило суверенні кредитні рейтинги РФ, поліпшивши прогноз до стабільного з негативного. Довгостроковий рейтинг за зобов'язаннями в іноземній валюті залишився на рівні "ВВ+", тобто на верхньому щаблі так званої "спекулятивної" категорії. Короткостроковий рейтинг в іноземній валюті підтверджений на рівні "В". Довгостроковий рейтинг у національній валюті залишився на рівні "ВВВ-", короткостроковий рейтинг в національній валюті підтверджений на рівні "А-3". Одночасно з цим S&P підтвердило довгостроковий рейтинг за національною шкалою на рівні "ruAAA".