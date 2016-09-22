Фонд держмайна просить Кабмін допомогти ОПЗ з газом для запуску заводу перед приватизацією

Фонд державного майна виніс на розгляд Кабінету міністрів України питання надання Одеському припортовому заводу приференциальных умови постачання газу для запуску підприємства з 1 жовтня для подальшої приватизації.

Про це глава ФДМ Ігор Білоус повідомив журналістам перед засіданням уряду в середу.

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"У нас сьогодні є заборгованість перед "Укртрансгазом" і перед НАК ("Нафтогаз України" - УНІАН), при діючих умовах не можуть подавати нам газ. Ми просимо надати нам нестандартні умови у період з 1 жовтня до 31 грудня в обсязі 300 мільйонів кубометрів з розрахунку половини потужності заводу для того, щоб ми запустили завод, розрахувалися з маленькими поточними боргами і запустили його (ОПЗ - УНІАН) до холодів. Не дай Бог, ми будемо стояти під час холодів - це будуть великі технічні проблеми. Дамо можливість інвесторам завершити технічні аналізи, щоб люди бачили працюють заводи", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Білоус заявляв, що непрацюючий Одеський припортовий завод зупинив свою діяльність на початку серпня через відсутність поставок газу, отримує близько 7-9 мільйонів гривень збитків щомісяця.

На даний момент Одеський припортовий завод має борг перед компанією Ostchem бізнесмена Дмитра Фірташа у розмірі 193 мільйонів доларів, штрафні санкції за цим боргом відповідно до Стокгольмського арбітражу становлять близько 58 мільйонів доларів, інші заборгованості усередині країни - 840 мільйонів гривень, або близько 32 мільйонів доларів.

У серпні завод зупинив свою роботу. Це сталося після того, як "Укртрансгаз" повідомив ОПЗ про відсутність підтвердженої заявки на прокачування газу з боку компанії-постачальника для потреб клієнта на минулий місяць.

На думку Білоуса, для повноцінної роботи підприємства необхідно 100 мільйонів доларів оборотних коштів.

Білоус зазначив, що стартову ціну Одеського припортового заводу на повторній приватизації, яка повинна відбутися на початку листопада, потрібно знизити до 150 мільйонів доларів з урахуванням великої заборгованості та для залучення більшого кола покупців. При цьому відбувся на аукціоні в липні через відсутність заявок інвесторів стартова ціна становила в еквіваленті 520 мільйонів доларів.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.