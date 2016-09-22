На наступному засіданні уряду буде розглянуто стартову ціну ОПЗ

Фонд державного майна винесе на наступне засідання уряду рішення про стартовій ціні Одеського припортового заводу для проведення приватизаційного аукціону на початку листопада.

Про це глава ФДМ Ігор Білоус повідомив журналістам перед засіданням уряду в середу.

"Я думаю, що на наступне засідання Кабміну ми вже можемо винести рішення про стартовою ціною" (ОПЗ - УНІАН) і додаткових умов. Додаткові умови щодо ціни, в частині банківської гарантії", - сказав він.

За словами Білоуса, інвестори очікують офіційного рішення уряду для підготовки до участі в приватизаційному аукціоні.

"Інвестори вірять офіційним рішенням уряду", - підкреслив глава ФДМ.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна виніс на розгляд Кабінету міністрів України питання надання Одеському припортовому заводу приференциальных умов поставки 300 мільйонів кубометрів газу для запуску підприємства з 1 жовтня для подальшої приватизації.

Раніше Білоус заявляв, що непрацюючий Одеський припортовий завод зупинив свою діяльність на початку серпня через відсутність поставок газу, отримує близько 7-9 мільйонів гривень збитків щомісяця.

На даний момент Одеський припортовий завод має борг перед компанією Ostchem бізнесмена Дмитра Фірташа у розмірі 193 мільйонів доларів, штрафні санкції за цим боргом, відповідно до Стокгольмського арбітражу, становлять близько 58 мільйонів доларів, інші заборгованості усередині країни - 840 мільйонів гривень, або близько 32 мільйонів доларів.

У серпні завод зупинив свою роботу. Це сталося після того, як "Укртрансгаз" повідомив ОПЗ про відсутність підтвердженої заявки на прокачування газу з боку компанії-постачальника для потреб клієнта на минулий місяць.

На думку Білоуса, для повноцінної роботи підприємства необхідно 100 млн дол. оборотних коштів.

Білоус зазначив, що стартову ціну Одеського припортового заводу на повторній приватизації, яка повинна відбутися на початку листопада, потрібно знизити до 150 мільйонів доларів з урахуванням великої заборгованості та для залучення більшого кола покупців. При цьому відбувся на аукціоні в липні через відсутність заявок інвесторів стартова ціна становила в еквіваленті 520 мільйонів доларів.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (р. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.