Нацбанк заборонив операції зі своїми депозитними сертифікатами на біржі

Національний банк змінив порядок проведення операцій зі своїми депозитними сертифікатами, виключивши можливість проведення операцій з ними за допомогою участі в торгах на біржі.

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Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №387, яка набирає чинності завтра, 23 вересня.

Як наголошується в повідомленні, регулятор прийняв таке рішення з урахуванням рекомендацій Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку, оскільки депозитні сертифікати НБУ є одним із стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи та борговим зобов'язанням центрального банку, і при цьому не відносяться до цінних паперів або фінансових інструментів.

За оцінками НБУ, це рішення не буде мати негативних наслідків для інвестиційних можливостей банків, оскільки з початку року їх зацікавленість у біржовій торгівлі депозитними сертифікатами істотно ослабла через поступове зниження облікової ставки. Зокрема, якщо в січні-травні банки уклали 112 біржових угод на загальну суму 11,2 млрд грн, то з червня жодної біржової угоди не було.

При цьому регулятор зазначив, що у банків залишається можливість укладати угоди з депозитними сертифікатами НБУ на позабіржовому ринку, що більш поширено, ніж угоди на біржовому ринку.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України прийняв рішення з 16 вересня знизити облікову ставку на 0,5 п. п., або до 15% річних, при цьому НБУ знижує облікову ставку п'ятий місяць поспіль.

Максимальне історичне значення облікової ставки НБУ на рівні 30% річних діяло з 4 березня до 28 серпня 2015 року.

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