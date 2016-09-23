Профучасники фондового ринку з початку року сплатили понад 900 тисяч штрафів

Професійні учасники фондового ринку та емітентів з початку року сплатили до державного бюджету 172 штрафи на загальну суму 907 тис. грн за виявлені центральним апаратом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку правопорушення на ринку капіталу.

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Про це повідомила прес-служба регулятора.

Всього станом на 16 вересня центральний апарат комісії оштрафував профучасників на загальну суму 6,5 млн грн за 419 розглянутими справами.

Як повідомляв УНІАН, центральний апарат та регіональні управління Нацкомісії з цінних паперів в 2015 році оштрафували учасників ринку капіталу на 55,7 млн грн в результаті розгляду 4731 справи. Всього було сплачено 2,75 млн грн штрафів, або 5,3%.