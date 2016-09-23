НБУ відкликав валютну ліцензію торговця цінними паперами "Піоглобал Капітал"

Національний банк України відкликав генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у компанії-торговця цінними паперами «Піоглобал Капітал».

Читайте такожНацбанк відкликав валютну ліцензію компанії "Аструм Капітал"

«Згідно з розпорядженням Національного банку України від 22 вересня №3756-р генеральна ліцензія від 25 грудня 2015 року №178 на здійснення ТОВ «Піоглобал Капітал» валютних операцій відкликана», - повідомляється на сайті НБУ.

Причини відкликання ліцензії регулятор не наводить.

Довідка УНІАН. Торговець цінними паперами «Піоглобал Капітал» (до листопада 2013 року - «Сітіброк») є професійним учасником фондового ринку України з 2005 року. Компанія спеціалізується на наданні брокерських послуг корпоративним і приватним клієнтам на організованому та позабіржовому ринку цінних паперів. Здійснює операції з акціями, облігаціями підприємств, муніципальними облігаціями, ОВДП, інвестиційними сертифікатами, форвардними контрактами та іншими дозволеними чинним законодавством інструментами.